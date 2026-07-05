Вице-спикер сейма Польши возмутился тайной передачей Украине ракет для ПВО

Минувшей весной правительство Польши втайне от парламента передало Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot и уступило очередь на их закупку у американских заводов. Об этом написал вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в соцсети Х.

Он подчеркнул, что отданные Киеву ракеты являются «дорогими, труднодоступными» и необходимыми для «создания многослойной системы» польской ПВО, которое не получается завершить уже много лет.

Комментируя заявления Босака, глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач признал, что факт передачи ракет «очень вероятен». Он также подтвердил, что Варшава уступила Киеву свое место в очереди на закупку этого вида боеприпасов у США.

«Мы были выше в очереди, украинцы были позади нас, и правительство уступило Украине свое место, так что поляки будут ждать дольше», — констатировал Пшидач, добавив, что это ожидание будет затяжным из-за продолжительного производственного цикла.

Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик в ответ на просьбу прокомментировать заявления Босака напомнил, что список передаваемых Украине вооружений является закрытой информацией.

Ранее в Польше призвали запретить экспорт оружия без разрешения парламента.