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Армия

Польша решила рассекретить информацию о поставках вооружений Украине

Минобороны Польши решило раскрыть информацию о военных поставках Киеву
Global Look Press

Руководитель Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X заявил, что принял решение раскрыть информацию о поставках оружия Киеву с начала российско-украинского конфликта на фоне сообщений о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.

Он отметил, что распорядился об этом после консультации с премьер-министром Дональдом Туском.

Косиняк-Камыш добавил, что решение было принято руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством.

Министр добавил, что будет раскрыта информация обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022–2026 годы.

Глава минобороны добавил, что поручил Службе военной контрразведки проверить тех, кто распространял «секретные сведения» о таких поставках.

До этого вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что минувшей весной правительство Польши втайне от парламента передало Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot и уступило очередь на их закупку у американских заводов.

Ранее в Польше призвали запретить экспорт оружия без разрешения парламента.

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