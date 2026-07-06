Трамп раскрыл дату визита Си Цзиньпина в США

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом 24 сентября. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Председатель Си приедет сюда ближе к концу сентября, 24-го, как я полагаю», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп посетил Китай 13–15 мая. Си Цзиньпин назвал визит историческим, а американский лидер сообщил о достижении «фантастических торговых соглашений» с Китаем.

Через несколько дней президент России Владимир Путин посетил Китай по приглашению Си Цзиньпина. В ходе встречи лидеры двух стран утвердили 20 совместных документов, среди которых — декларация о формировании многополярного мира и развитии международных отношений нового типа.

Ранее Трамп оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина.