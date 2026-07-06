Рябков: ЕС и НАТО пытаются перетянуть США на свою сторону в конфликте на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «партия войны» в лице стран Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) стремится перетянуть на свою сторону американцев в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, риторика американской стороны демонстрирует все больший отход от договоренностей по урегулированию. Европейские члены НАТО и Канада, как отметил Рябков, намеренно разжигают вооруженный конфликт, накачивая Киев оружием и оказывая ему финансовую и политическую поддержку.

Рябков отметил, что «партия войны» в лице правящих кругов Британии, Германии, Франции, а также руководства Евросоюза и НАТО стремится перетянуть на свою сторону американцев, которые, судя по риторике и последним действиям, все больше отходят от идеи урегулирования путем переговоров и поиска компромиссов.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США выступает против наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что Вашингтон предпринимает усилия для разрешения военного кризиса на Украине, и напомнил о неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году. Вэнс рекомендовал Киеву придерживаться оборонительной стратегии, пока ведутся переговоры.

Ранее в США заявили об «окончании» конфликта на Украине.