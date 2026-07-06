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Политика

В России поделились ожиданиями от предстоящего саммита НАТО

Профессор Артамонов предрек консолидацию НАТО на саммите в Анкаре
Efekan Akyuz/Reuters

Главным итогом предстоящего саммита НАТО в Анкаре станет консолидация стран военного блока. Об этом News.ru заявил профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов.

«На саммите мы увидим лишь усиление консолидации альянса, включая США. Надежд на то, что Штаты выступят в роли медиаторов или посредников, я не питаю», — сказал Артамонов.

По его словам, позиция президента США Дональда Трампа прогнозируема. Она связана с дальнейшей поддержкой Киева, уточнил эксперт. Он также заявил, что перед Россией «лобовое столкновение», но Москва не отступит.

Россия не станет «жить на одной территории с нацистами в Европе», констатировал он.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее экс-генсек НАТО допустил исчезновение альянса.

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