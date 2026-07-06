Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за атаки дрона на АЗС

МИД Азербайджана выразил ноту протеста российскому послу Михаилу Евдокимову из-за удара дрона по автозаправочной станции азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области Украины. Об этом сообщил МИД республики на своем сайте.

«6 июля чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел. В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с ударом беспилотника, нанесенным вечером 5 июля по заправочной станции SOCAR, расположенной в Николаевской области Украины, и российской стороне была передана соответствующая вербальная нота», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Во время этой встречи азербайджанская сторона отметила, что данная атака не была изолированным инцидентом. Объекты, принадлежащие SOCAR на Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе, ранее подвергались военным ударам и другим последствиям военных действий, что привело к значительному материальному ущербу и травмам среди сотрудников компании, добавили в МИД.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по автомобильным заправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области.

Ранее в Госдуме анонсировали увеличение интенсивности ударов ВС РФ по ВПК Украины.