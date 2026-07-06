Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за атаки дрона на АЗС

МИД Азербайджана выразил протест послу РФ Евдокимову из-за удара по АЗС SOCAR
Мурад Оруджев/РИА Новости

МИД Азербайджана выразил ноту протеста российскому послу Михаилу Евдокимову из-за удара дрона по автозаправочной станции азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области Украины. Об этом сообщил МИД республики на своем сайте.

«6 июля чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел. В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с ударом беспилотника, нанесенным вечером 5 июля по заправочной станции SOCAR, расположенной в Николаевской области Украины, и российской стороне была передана соответствующая вербальная нота», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Во время этой встречи азербайджанская сторона отметила, что данная атака не была изолированным инцидентом. Объекты, принадлежащие SOCAR на Украине, включая газораспределительную компрессорную станцию и нефтебазу в Одессе, ранее подвергались военным ударам и другим последствиям военных действий, что привело к значительному материальному ущербу и травмам среди сотрудников компании, добавили в МИД.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по автомобильным заправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области.

Ранее в Госдуме анонсировали увеличение интенсивности ударов ВС РФ по ВПК Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!