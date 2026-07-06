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Армия

ВС РФ ударили по автозаправкам и бензовозу, используемым в интересах ВСУ

МО РФ: операторы «Гераней» поразили АЗС и бензовоз в Днепропетровской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы нанесли удары по автомобильным заправочным станциям (АЗС) и бензовозу в Днепропетровской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты типа «Герань». Целями стали АЗС и бензовоз, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объекты находились в районе населенных пунктов Марганец, Любимовка и Одаровка, уточняется в заявлении.

5 июля в пресс-службе российского министерства обороны рассказали, что военные Вооруженных сил РФ обесточили часть объектов, использующихся в интересах украинских войск. Бойцы ударили дронами «Герань-4 Сикер» по электроподстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка в Сумской области. В результате некоторые объекты остались без электричества.

Как заявили в Минобороны РФ, также операторы беспилотников «Герань-2 Сикер» ударили по железнодорожному составу в Черниговской области. Состав перевозил грузы в интересах ВСУ и в момент атаки находился в населенном пункте Олешня.

Ранее эксперт сообщил о продвижении ВС РФ в районе недавно взятого под контроль населенного пункта.

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