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Армия

В Госдуме анонсировали увеличение интенсивности ударов ВС РФ по ВПК Украины

Депутат Картаполов: ВС РФ увеличат интенсивность ударов по украинскому ВПК
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ намерены не просто сохранить нынешнюю интенсивность ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, но увеличить ее. Об этом журналистам ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.

Депутат прокомментировал ночной удар по связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам, расположенным в Киеве и области. Это был ответ на атаки украинских войск на гражданскую инфраструктуру в РФ.

Корреспонденты задали парламентарию вопрос о темпах ударов ВС РФ по целям на Украине.

«[Российские войска] не только сохранят, но и увеличат интенсивность [атак]», — сказал Картаполов.

6 июля министерство обороны РФ заявило, что российские военнослужащие ночью ударили по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины. Целями стали сооружения в Киеве и области, в том числе Жулянский машиностроительный завод «Визар» в городе Вишневое. После атаки в населенном пункте объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации.

Ранее Зеленский сообщил о «нехорошей работе» сил противовоздушной обороны ВСУ.

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