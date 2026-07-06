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Политика

В МИД РФ раскрыли подробности о вызове посла Швеции Юханнессон

МИД РФ выразил протест послу Швеции на фоне атаки БПЛА на посольство
Евгений Одиноков/РИА Новости

Послу Швеции в России Анне Кристине Тересе Юханнессон был заявлен решительный протест в связи с атакой двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на посольство Москвы в Стокгольме. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Ведомство указало послу на неприемлемость фактического бездействия шведских властей и правоохранительных органов на фоне деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности дипломатических представительств России. В заявлении подчеркивается, что нападения на диппредставительства РФ в королевстве имеют систематический характер.

«Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов», — отметили в МИД.

Нападение на посольство Москвы в Стокгольме было совершено 2 июля. Один дрон сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Также был второй БПЛА, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства. Он упал в непосредственной близости от здания.

В связи с произошедшим МИД РФ вызвал посла Швеции в стране Анну Кристину Тересу Юханнессон. Она пробыла в ведомстве около 40 минут и после выхода отказалась давать комментарии ожидавшим журналистам.

Ранее в Норвегии шведов задержали за бросание камней через границу с РФ.

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