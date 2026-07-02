Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дронов

Дипмиссия: посольство РФ в Швеции подверглось очередному нападению дронов
Telegram-канал «Russian Embassy, Sweden»

Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дронов, один из которых с имитацией самодельного взрывного устройства (СВУ) упал на территории представительства. Об этом сообщили в дипмиссии в Telegram-канале.

«Второго июля 2026 года около 2 часов ночи посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской», — говорится в публикации.

В российской дипмиссии отметили, что нападения дронов на посольство РФ в Швеции являются не просто провокацией, но и попыткой запугивания сотрудников посольства, которая не даст ожидаемых результатов.

Российские дипломаты отмечают, что такие инциденты в Стокгольме стали приобретать систематический характер. За два года счет подобных провокаций идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют подобные происшествия, добавили в российском посольстве.

Ранее в Норвегии шведов задержали за кидание камней через границу с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!