Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дронов

Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дронов, один из которых с имитацией самодельного взрывного устройства (СВУ) упал на территории представительства. Об этом сообщили в дипмиссии в Telegram-канале.

«Второго июля 2026 года около 2 часов ночи посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской», — говорится в публикации.

В российской дипмиссии отметили, что нападения дронов на посольство РФ в Швеции являются не просто провокацией, но и попыткой запугивания сотрудников посольства, которая не даст ожидаемых результатов.

Российские дипломаты отмечают, что такие инциденты в Стокгольме стали приобретать систематический характер. За два года счет подобных провокаций идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют подобные происшествия, добавили в российском посольстве.

Ранее в Норвегии шведов задержали за кидание камней через границу с Россией.