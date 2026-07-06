Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В СВР раскрыли, что значит для Лондона украинский конфликт

СВР: украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Украинский конфликт в Великобритании воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке сценарий нанесения стратегического поражения России. Такое мнение высказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В разведслужбе заявили о помощи Лондона Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесение ударов по территории России. В пример они привели атаку на Музей обороны Севастополя в июне этого года, которая была «спланированной провокацией Лондона и его спецслужб».

В разведслужбе посчитали музей «историческим триггером», который пробуждает у британцев «болезненные воспоминания» о тяжелой военной кампании с колоссальными потерями среди представителей высшей элиты. По мнению разведчиков, таким образом британцы захотели уничтожить свидетельства героизма русских солдат. Однако они не учли уроки прошлого, что за все варварские преступления против народа России придется ответить, отметили в СВР.

10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Губернатор города Михаил Развожаев назвал поврежденное здание «символом стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага».

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!