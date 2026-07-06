Украинский конфликт в Великобритании воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке сценарий нанесения стратегического поражения России. Такое мнение высказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В разведслужбе заявили о помощи Лондона Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесение ударов по территории России. В пример они привели атаку на Музей обороны Севастополя в июне этого года, которая была «спланированной провокацией Лондона и его спецслужб».

В разведслужбе посчитали музей «историческим триггером», который пробуждает у британцев «болезненные воспоминания» о тяжелой военной кампании с колоссальными потерями среди представителей высшей элиты. По мнению разведчиков, таким образом британцы захотели уничтожить свидетельства героизма русских солдат. Однако они не учли уроки прошлого, что за все варварские преступления против народа России придется ответить, отметили в СВР.

10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Губернатор города Михаил Развожаев назвал поврежденное здание «символом стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага».

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.