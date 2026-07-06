Лондон управляет Киевом в ходе совершения терактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — сказала она.

Так дипломат прокомментировала заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ о помощи Лондона Вооруженным силам Украины в нанесение ударов по территории России. В пример они привели атаку на Музей обороны Севастополя в июне этого года, которая была «спланированной провокацией Лондона и его спецслужб».

В разведслужбе посчитали музей «историческим триггером», который пробуждает у британцев «болезненные воспоминания» о тяжелой военной кампании с колоссальными потерями среди представителей высшей элиты. По мнению разведчиков, таким образом британцы захотели уничтожить свидетельства героизма русских солдат. Однако они не учли уроки прошлого, что за все варварские преступления против народа России придется ответить, отметили в СВР.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.