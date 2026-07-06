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Политика

Экс-глава минобороны Грузии осужден за призыв к свержению власти

Суд в Тбилиси приговорил экс-министра обороны Грузии Ахалаю к 2,5 годам колонии
Александр Имедашвили/РИА Новости

В Грузии суд признал бывшего министра обороны страны Бачо Ахалая виновным по делу о публичных призывах к насильственной смене власти. Об этом сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

25 декабря 2025 года стало известно, что в Грузии арестовали экс-министра обороны времен президентства Михаила Саакашвили Бачо Ахалая по делу об организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Вместе с ним была задержана его жена Ани Надареишвили, но позже она была отпущена. Делопроизводство в ее отношении продолжается.

В Грузии в начале октября были задержаны тринадцать человек, подозреваемых в попытке государственного переворота. Это произошло на фоне октябрьских выборов в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане избирали мэров и депутатов городских собраний.

Ранее премьер Грузии пообещал продолжение прагматичной политики в отношениях с РФ.

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