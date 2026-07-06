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Политика

В России допустили, что в буферную зону войдет вся Украина

Военэксперт Евсеев: в буферную зону может войти вся территория нынешней Украины
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Ширина буферной зоны, создаваемой ВС России на Украине, может быть «любой», если принять во внимание характер дальнобойного оружия, используемого Киевом против РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Ширина буферной зоны не может сейчас привязываться к используемым Украиной вооружениям. Эти вооружения должны быть запрещены. Например, Украине запрещается иметь крылатые ракеты воздушного базирования с такой-то дальностью, беспилотники, например, с такой-то дальностью. Если вводить ограничения, то тогда можно говорить о ширине буферной зоны, но если ограничения не вводить, то ширина буферной зоны может быть любая в пределах границ Украины», — сказал аналитик.

Евсеев обратил внимание на необходимость контроля Киева, поскольку если столицу Украины будет контролировать нынешний режим, то «будет всегда возникать вопрос реванша».

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что буферная зона между Россией и Украиной создается из-за «агрессивной сущности» Киева.

По его словам, соответствующая зона создается планомерно и ВС РФ продвигаются вперед.

Ранее военный эксперт назвал условие для взятия Одессы.

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