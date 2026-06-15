Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко оценил возможность встречи с Трампом в ближайшее время

Лукашенко не исключил возможности встречи с Трампом осенью
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Brian Snyde/Reuters/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшие месяцы. Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Я не исключаю эту встречу. Тем более что я был приглашен на следующий Саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу», — сказал глава республики.

17 мая американский проповедник Франклин Грэм, называющий себя духовным советником президента США, заявил, что Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства. Он посоветовал белорусскому лидеру пригласить американского коллегу сыграть в гольф в Минске.

23 мая Трамп продлил еще на год санкции против руководства Белоруссии. В указе говорится, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исполнительным указом 13405, должен продолжить действовать и после 16 июня 2026 года.

Ранее Лукашенко опроверг желание побывать в США ради того, чтобы просто пожать руку Трампу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!