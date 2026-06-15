Лукашенко оценил возможность встречи с Трампом в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшие месяцы. Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Я не исключаю эту встречу. Тем более что я был приглашен на следующий Саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу», — сказал глава республики.

17 мая американский проповедник Франклин Грэм, называющий себя духовным советником президента США, заявил, что Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства. Он посоветовал белорусскому лидеру пригласить американского коллегу сыграть в гольф в Минске.

23 мая Трамп продлил еще на год санкции против руководства Белоруссии. В указе говорится, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исполнительным указом 13405, должен продолжить действовать и после 16 июня 2026 года.

Ранее Лукашенко опроверг желание побывать в США ради того, чтобы просто пожать руку Трампу.