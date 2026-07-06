Посол Швеции покинула здание МИД РФ

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон вышла из здания МИД России на Смоленской площади и уехала. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, глава шведской дипмиссии пробыла там около 40 минут, а после выхода из здания российского внешнеполитического ведомства давать комментарии отказалась.

2 июля российское дипломатическое представительство в Стокгольме подверглось очередному нападению с использованием дронов. Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что такие инциденты в шведской столице стали приобретать систематический характер. За два года счет подобным провокациям идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют данные происшествия.

Ранее МИД РФ вызвал румынского посла.