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Политика

СМИ раскрыли подробности телефонных контактов представителей Евросовета и России

Politico: диалог главы аппарата Кошты и Ушакова длился около пяти минут
Global Look Press

Глава аппарата председателя Евросовета (ЕС) Антониу Кошты Педро Лурти в июне дважды звонил помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, первый разговор длился около пяти минут, второй — около 30 секунд. Эти контакты, по словам собеседника Politico, стали первым прямым диалогом между Брюсселем и Москвой с начала специальной военной операции. Утверждается, что целью звонков было создание дипломатического канала с Россией для защиты интересов Евросоюза в будущем.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что офис главы Кошты дважды контактировал с представителями России. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон публично критиковал Кошту за то, что его сотрудник связался с представителями в Москве. Лавров также заявил, что Москва готова выслушать конструктивные предложения от политиков Евросоюза.

Агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

Ранее на Западе заявили, что Европа задумалась о возобновлении переговоров с РФ.

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