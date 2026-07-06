СМИ раскрыли подробности телефонных контактов представителей Евросовета и России

Глава аппарата председателя Евросовета (ЕС) Антониу Кошты Педро Лурти в июне дважды звонил помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, первый разговор длился около пяти минут, второй — около 30 секунд. Эти контакты, по словам собеседника Politico, стали первым прямым диалогом между Брюсселем и Москвой с начала специальной военной операции. Утверждается, что целью звонков было создание дипломатического канала с Россией для защиты интересов Евросоюза в будущем.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что офис главы Кошты дважды контактировал с представителями России. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон публично критиковал Кошту за то, что его сотрудник связался с представителями в Москве. Лавров также заявил, что Москва готова выслушать конструктивные предложения от политиков Евросоюза.

Агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

Ранее на Западе заявили, что Европа задумалась о возобновлении переговоров с РФ.