В Кремле поддержали испытание Китаем ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Китайской Народной Республики проводить испытания своих ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что это суверенное право Китая — испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Китай не угрожает никакому государству в Тихо-океанском регионе и никому в мире.

Министерство обороны КНР сообщило, что военные страны 6 июля выполнили успешный испытательный запуск стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.

Макет боеголовки упал в воды Тихого океана. Издание «Синьхуа» писало, что испытание проводилось в рамках ежегодной военной подготовки Китая, о нем были уведомлены другие страны.

На военной базе в Циндао восточной китайской провинции Шаньдун 6 июля стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2026». В рамках маневров, российские и китайские военные моряки при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Ранее глава NASA допустил, что китайцы опередят США в лунной гонке.