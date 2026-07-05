Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в Циндао на учения с Китаем

Корабли РФ прибыли в Циндао на учения «Морское взаимодействие - 2026»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньдун для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026». Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках маневров, российские и китайские военные моряки при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы.

В публикации отмечается, что учения «Морское взаимодействие-2026» пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.

25 июня в акватории Тихого океана возле Гавайских островов стартовали масштабные международные морские маневры RIMPAC 2026, организуемые под эгидой американских ВМС. В мероприятии, которое продлились до конца месяца, задействованы представители флотов 30 государств. Совокупная группировка включает 31 надводный корабль, 5 подлодок, почти две сотни летательных аппаратов и около 30 тысяч человек личного состава, включая подразделения морской пехоты.

Ранее самый большой корабль ВМФ РФ приступил к завершающему этапу испытаний.