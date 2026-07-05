Глава NASA допустил, что китайцы опередят США в лунной гонке

Китайцы развивают свою лунную программу с невероятной скоростью и наверняка отправят тайконавтов на естественный спутник Земли, заявил глава NASA Джаред Айзекман в эфире программы «Face the Nation with Margaret Brennan» на телеканале CBS.

По его словам, США и КНР находятся в активной фазе соперничества в сфере подготовки к высадке на Луне, и ключевой вопрос заключается в том, какая из стран успеет осуществить эту миссию первой.

«Безусловно у нас сейчас происходит космическая гонка. И Китай движется с невероятной скоростью. Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США [на Луну] раньше, чем они», — сказал Айзекман.

Беспокойство по поводу готовности США к пилотируемой лунной миссии около недели назад высказал глава программы NASA по созданию базы на Луне Карлос Гарсия-Галан. Сроки американской лунной программы неоднократно корректировались: запланированная на 2027 год высадка в рамках миссии Artemis III перенесена на 2028 год, это будет уже миссия Artemis IV.

К 2029 году NASA рассчитывает обеспечить астронавтам надежный доступ на поверхность Луны и возможность проведения научных экспериментов, а затем создать базовую инфраструктуру лунной базы. С 2032 года агентство ставит целью обеспечить постоянное присутствие экипажей на спутнике Земли.

Ранее «Роскосмос» предложил исследовать Венеру после 2036 года.