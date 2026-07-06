Мишустин заявил об интересе к российским вертолетам за рубежом

За рубежом интересуются вертолетами российского производства «Ансат» и Ка-226Т. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова передает РИА Новости.

«Состоялись и первые полеты модернизированных легких многоцелевых вертолетов «Ансат» и Ка-226Т. Они впервые поднялись в воздух с отечественными силовыми установками. Эти машины могут быть полезны во многих уголках нашей большой, красивой страны, включая арктические территории. Есть к ним интерес и со стороны других государств», — сказал он на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

В ходе мероприятия Мишустин также поручил оперативно завершить работу над Superjet и МС-21 и перейти к их массовому производству.

В мае этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в 2025 году госкорпорация «Ростех» подняла в воздух сразу два легких импортозамещенных вертолета: это двухдвигательный «Ансат» и однодвигательный Ми-34. Оба вертолета оснащены современными российскими двигателями ВК-650В

Ранее появились кадры первого полета вертолета Ми-34М1.