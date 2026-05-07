Путин оценил новую модель вертолета «Ансат»

Путин заявил, что у новой модели Ансата больше скорость и грузоподъемность

В 2025 году мы госкорпорация «Ростех» подняла в воздух сразу два легких импортозамещенных вертолета: это двухдвигательный «Ансат» и однодвигательный Ми-34. Оба вертолета оснащены современными российскими двигателями ВК-650В, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», — отметил российский лидер, его цитирует пресс-служба Кремля.

По словам Чемезова, «Ансат» – это вертолет, сделанный из карбона. Машина используется в Национальной службе санитарной авиации. В ходе импортозамещения специалисты «Ростеха» заменили не только двигатель, но и электронику, а также систему управления и конструкцию фюзеляжа.

До этого сообщалось, что ученые МФТИ создали и протестировали новую навигационную систему, которая работает без спутников. Испытания прошли на первом российском оффшорном вертолете Ми-171А3. Разработка обеспечивает кратное повышение точности курсоуказания в условиях, когда спутниковые сигналы недоступны.

Ранее появились кадры первого полета вертолета Ми-34М1.