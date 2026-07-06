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Политика

Запасы для населения на случай кризиса создадут в Швеции

В Швеции создадут двухнедельные запасы для населения на случай кризиса
Global Look Press

Муниципалитеты в Швеции обяжут создавать двухнедельные запасы для населения на случай кризиса. Об этом сообщило правительство королевства, передает РИА Новости.

«Муниципалитеты и регионы должны быть в состоянии поддерживать деятельность, имеющую первостепенное значение для жизни и здоровья людей, по крайней мере в течение двух недель, используя в основном собственные ресурсы», — говорится в законодательном предложении, размещенном на сайте.

Речь идет об организации питания в детских садах, школах и других образовательных учреждениях, домах престарелых и учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также в медицинских и других учреждениях.

Необходимость нового закона о готовности к ЧС объяснили ситуацией с безопасностью в Швеции и мире.

До этого Bloomberg сообщал, что европейские страны, в том числе Польша, Германия и Великобритания, проявили интерес к финской программе подготовки элит к войне и рассматривают возможность внедрения подобных курсов у себя.

Ранее Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года.

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