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Армия

Bloomberg узнал об интересе европейских стран к программе подготовки элит к войне

Bloomberg: страны ЕС хотят перенять финский курс подготовки элит к войне
Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские государства, в том числе Польша, Германия и Великобритания, проявили интерес к финской программе подготовки элит к войне и рассматривают возможность внедрения подобных курсов у себя. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, программа действует в Финляндии на протяжении 65 лет. Уточняется, что польские представители уже обратились к финнам за рекомендациями по организации такого обучения. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время майского визита в Финляндию запросил подробный брифинг по этой теме, утверждается в материале. Великобритания, в свою очередь, включила необходимость создания аналогичной программы в обзор стратегической обороны, опубликованный в 2025 году.

Bloomberg уточняет, что попасть на финские курсы по собственной инициативе невозможно — приглашения направляются четыре раза в год политическим деятелям, ученым, руководителям высшего звена и топ-менеджерам. Участники программы, как сообщает агентство, посещают закрытые брифинги, стратегические объекты и правительственные учреждения, носят военную форму и живут в казармах. В ходе обучения они также принимают участие в учениях финских сил обороны.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило геополитическую ситуацию в регионе и может создавать дополнительные риски для России. По его словам, после присоединения двух скандинавских государств к альянсу у США появились дополнительные возможности для давления на Москву через эти страны.

Ранее в МИД рассказали, когда НАТО и Евросоюз будут готовы к войне с Россией.

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