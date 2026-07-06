Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо вернуться к здравому смыслу, иначе «точка невозврата может быть пройдена». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин перед саммитом военного блока в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

По его словам, НАТО «без суеты пора задуматься». Безудержная эскалация и возрастающее субсидирование военных нужд усугубляют стратегическую ситуацию, а «Европу маниакально подталкивают к большой войне против России», констатировал сенатор.

«Пора вернуться к здравому смыслу, иначе точка невозврата может быть пройдена. Это несомненно обрадует Зеленского и его злобно-авантюрную команду. В то же время, это грозит драматическими долгосрочными последствиями для всей Евразии и проживающих там людей», — написал Карасин.

Он подчеркнул, что пришло время остановиться и «всерьез задуматься о поиске разумной альтернативе большой войне», и встреча в Анкаре дает такую возможность.

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Зеленский понадеялся на «сильные решения» саммита НАТО после удара возмездия РФ.