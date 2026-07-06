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Политика

Зеленский понадеялся на «сильные решения» саммита НАТО после удара возмездия РФ

Зеленский призвал саммит НАТО к сильным решениям из-за удара возмездия ВС РФ
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на сильные решения саммита НАТО после удара возмездия ВС РФ. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли из саммита НАТО в Анкаре с сильные решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей», – написал Зеленский.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области.

Ведомство сообщило, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России.

Ранее на Украине допустили очередной массированный удар ВС РФ предстоящей ночью.

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