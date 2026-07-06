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Политика

Лукашенко заявил о затягивании конфликта на Украине «партией войны»

Лукашенко: к затягиванию конфликта на Украине стремится партия войны
Сергей Бобылев/РИА Новости

Затянуть военный конфликт между Россией и Украиной стремится «международная партия войны». Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает «БелТА».

По его словам, Евросоюз, декларируя приверженность миру, открыто взял курс на милитаризацию, миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений, при этом нагнетается истерия вокруг «угрозы с востока».

«Партия войны» всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная «партия войны», — сказал он.

Лукашенко добавил, что Минск является сторонником мирного разрешения вопросов, но «партия войны» этого не хочет.

15 июня президент Белоруссии заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства готовятся к войне, чтобы ее не было.

Ранее Лукашенко заявил, что мир идет по конфликтному сценарию.

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