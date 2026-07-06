В России оценили планы Макрона после ухода с поста президента 

Сообщения французских СМИ о планах президента Эммануэля Макрона получить должность, связанную с миллиардером Ксавье Ньелем, для сохранения своего политического влияния перед выборами 2032 года пока являются домыслами. Однако если Макрон решится на такой шаг, это не поможет ему повысить свою популярность. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



«Даже если представить, что Макрон заручился бы финансовой поддержкой при каком-то миллиардере, то это у массового электората, у французских простолюдинов вызвало бы скорее отрицательную, чем положительную реакцию», — отметил историк.



Федоров напомнил, что ни один президент Пятой Французской республики после отставки не уходил «под крыло» того или иного миллиардера, поэтому такой шаг со стороны Макрона просто понизит его политический рейтинг.



«Многие французы не хотят его [Макрона] возвращения в политику. Конечно, что-то может измениться за пять лет, когда подойдет срок возможного его возвращения в политику. Он еще будет не старым человеком, а довольно молодым для политика по возрасту. Тем не менее ожидать, что он пересидит где-то в теплом месте при хорошем финансировании какого-то миллиардера, а потом вновь попытается занять кресло в Елисейском дворце — такой сценарий маловероятен», — сказал Федоров.



Макрон после ухода с поста может получить должность, связанную с миллиардером Ксавье Ньелем, сообщила накануне французская газета Journal de Dimanche.

Французский лидер сейчас ищет должность-«трамплин», которая помогла бы ему сохранить влияние перед президентскими выборами в 2032 году. В статье говорится о том, что под Макрона могут создать специальную должность пока с размытым функционалом, но уже сейчас есть информация, что она будет связана с Ксавье Ньелем.

Ранее Макрона назвали худшим президентом Франции.