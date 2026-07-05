Макрону ищут должность-«трамплин» для возможного возвращения на пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон после ухода с поста может получить должность, связанную с миллиардером Ксавье Ньелем. Об этом пишет французская газета Journal de Dimanche.

По информации источника, французский лидер сейчас ищет должность-«трамплин», которая помогла бы ему сохранить влияние перед президентскими выборами в 2032 году. В статье говорится о том, что под Макрона могут создать специальную должность пока с размытым функционалом, но уже сейчас есть информация, что она будет связана с Ксавье Ньелем.

Основатель европейской телекоммуникационной группы Iliad Ньель поддерживает Макрона с 2017 года, он может предложить ему идеальные условия, чтобы выждать время, не выходя из игры, говорится в статье.

До этого Макрон заявлял, что намерен уйти из политики после истечения президентского срока.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года.

Ранее Макрона назвали худшим президентом Франции.