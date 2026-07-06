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Армия

В Минобороны РФ назвали цели ударов по Киеву

В Киеве и области ВС РФ поразили не менее 6 предприятий и склад ГСМ
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы (ВС) России поразили в Киеве предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области.

В министерстве уточнили, что удары были нанесены по предприятию Киев-71 (объединение «Абрис ПТ»). Оно является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины, специализирующееся на выпуске разведдронов большой и средней дальности. Также был поражено предприятие по производству БПЛА Киев-1.

Кроме того, российские войска ударили по предприятию Киев-79, судостроительному заводу в Киеве (ЧАО «Кузницана Рыбальском») — крупнейшему предприятию машиностроения, приборостроительному заводу Киев-1 (Завод «Квант»).

В Киевской области под удары попали ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны и склад горюче-смазочных материалов Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП»).

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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