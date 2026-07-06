Премьер Молдавии прокомментировал свое решение подать в отставку

Уходящий с поста премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну назвал свою отставку «сложной историей, в которой время все расставит по местам». С таким заявлением политик выступил перед журналистами в Кишиневе, сообщает РИА Новости.

«Я понимаю, что ожидают скандала. Я старался не смотреть комментарии в социальных сетях, но, судя по тому, что мне говорили, 90% сценариев, которые там обсуждались, не соответствуют действительности», — заявил глава молдавского правительства.

Он подчеркнул, что покидает премьерское кресло с чистой совестью и гарантирует плавную передачу обязанностей и полномочий к новому составу кабмина. После отставки Мунтяну собирается сосредоточиться на деятельности в академической и культурной сферах — в частности, читать лекции в Колумбийском университете Нью-Йорка и более плотно участвовать в проектах созданного и возглавляемого им культурного центра «Французский альянс».

О своем решении покинуть должность премьер-министра Молдавии Мунтяну объявил 3 июля. Он пояснил, что не в состоянии продолжать работу, поскольку не может нарушать собственные принципы и действовать вопреки своим убеждениям. К тому моменту он провел во главе правительства лишь около девяти месяцев, будучи утвержденным на этот пост осенью 2025 года.

Молдавский президент Майя Санду, комментируя отставку премьера, заявила, что ожидала от него более сильного вовлечения в начатые ею реформы, проведение которых оказалось крайне сложным делом. Оппозиция неоднократно критиковала ее команду за непрофессионализм и усугубление экономического кризиса в стране, обвиняя в падении уровня жизни населения и опрометчивом разрыве связей с Содружеством независимых государств (СНГ).

Ранее Мунтяну высказался об объединении Молдавии с Румынией.