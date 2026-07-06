Сенатор Пушков раскрыл очередной «шок» Трампа, связанный с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп испытал уже «четвертый шок», связанный с Ираном, из-за прощания с аятоллой Али Хаменеи и реакции населения на церемонию. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал слова Трампа о шоке из-за того, что некоторые иранцы плакали, провожая Али Хаменеи в последний путь. Сенатор предположил, что «это четвертый шок Трампа, связанный с Ираном».

Первый случился после того, как Иран «не посыпался» после первых ракетных ударов и ликвидации высшего руководства. Второй произошел, когда Тегеран начал наносить точечные удары по базам США и их союзников в регионе. Еще один связан с успешным перекрытием Ормузского пролива, написал парламентарий.

«Политика США строится на странных презумпциях и убеждениях, зачастую не имеющих отношения к реальности, а отражающих лишь то, каким американские руководители хотят видеть современный мир. Этим грешит не только Трамп. Это было присуще и Бушу-мл., и Обаме, и Байдену. Видимо, врожденный порок», — написал Пушков.

Хаменеи не стало в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

С 4 по 6 июля в Тегеране проходит прощание с аятоллой. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день пройдет церемония захоронения.

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