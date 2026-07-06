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Политика

Американский генерал призвал к решительным мерам в отношении Ирана

Американский генерал Кин призвал лишить Иран контроля над Ормузским проливом
Reuters

Американский генерал в отставке Джек Кин в эфире телеканала Fox News заявил о необходимости лишить Иран контроля над Ормузским проливом.

По его словам, если Иран решится на «крупное нападение», это ввергнет Вашингтон и Тегеран в масштабные боевые действия.

«Но Иран по-прежнему хочет сохранять контроль над этими проливами в плане времени и направления движения судов, а также платить страховые взносы. Мы должны это остановить», — заявил Кин.

Военный заявил, что если Иран будет наносить удары по судам в Ормузском проливе за несоблюдение установленных правил, то это может привести к «полномасштабным боевым действиям».

2 июля газета The Wall Street Journal написала, что Вашингтон предложил Тегерану частично разморозить его зарубежные активы при условии сохранения бесплатного судоходства через Ормузский пролив. Однако иранские власти отклонили это предложение и продолжили настаивать на своем праве контролировать пролив, утверждалось в статье.

Ранее эксперт оценил возможность возвращения Ормузского пролива к довоенному состоянию.

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