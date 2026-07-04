Медведев оценил действия Ирана в условиях тяжелейшего испытания

Иран, подвергшийся атаке со стороны США и Израиля, с честью преодолел тяжелейшее испытание. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

В пятницу, 3 июля, политик принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи. Траурное мероприятие состоялось в Тегеране. Впоследствии зампред СБ РФ встретился с журналистами и ответил на вопросы по итогам своей поездки в Иран.

«Мне кажется, в целом Иран с честью преодолел это тяжелейшее испытание. Я не так давно сказал, что Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив», — отметил Медведев.

По его словам, Исламская Республика продемонстрировала свою силу, когда перекрыла движение по Ормузскому проливу. Теперь вопрос отмены ограничений является одним из ключевых на переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Именно вокруг него идут обсуждения и достигаются договоренности, подчеркнул российский политик.

2 июля газета The Wall Street Journal написала, что Вашингтон предложил Тегерану частично разморозить его зарубежные активы при условии сохранения бесплатного судоходства через Ормузский пролив. Однако иранские власти отклонили это предложение и продолжили настаивать на своем праве контролировать пролив, утверждалось в статье.

Ранее эксперт оценил возможность возвращения Ормузского пролива к довоенному состоянию.