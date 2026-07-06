Экс-советник Кучмы раскритиковал одно требование Зеленского к Европе

Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться поставок ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot через обращение к ОБСЕ были напрасны. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он считает, что Зеленский «зря ныл в этом ОБСЕ» о ракетах, поскольку президент США «просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому». Соскин предположил, что саммит НАТО уже пошел для Украины не по плану.

Президент Украины ошибается, думая, что из-за внутренних проблем в США Дональд Трамп будет его слушать, заявил эксперт.

«Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательным», — сказал Соскин.

До этого Владимир Зеленский в обращении к ОБСЕ заявил, что ВСУ критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot и призвал усиливать давление на Россию с целью склонить ее к переговорам.

Еще раньше Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.