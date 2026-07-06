Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Экс-советник Кучмы раскритиковал одно требование Зеленского к Европе

Экс-советник Соскин: Зеленский зря поднял тему ракет к Patriot в ОБСЕ
Thomas Peter/Pool/Reuters

Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться поставок ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot через обращение к ОБСЕ были напрасны. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он считает, что Зеленский «зря ныл в этом ОБСЕ» о ракетах, поскольку президент США «просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому». Соскин предположил, что саммит НАТО уже пошел для Украины не по плану.

Президент Украины ошибается, думая, что из-за внутренних проблем в США Дональд Трамп будет его слушать, заявил эксперт.

«Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательным», — сказал Соскин.

До этого Владимир Зеленский в обращении к ОБСЕ заявил, что ВСУ критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot и призвал усиливать давление на Россию с целью склонить ее к переговорам.

Еще раньше Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!