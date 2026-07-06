В Госдуме стартует финальный месяц работы весенней сессии

В Госдуме 6 июля стартует последний рабочий месяц весенней сессии VIII созыва. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За две пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов во втором и третьем чтениях. В повестку вошли инициативы, касающиеся обороны, работы силовых ведомств, поддержки участников СВО, а также законопроекты о продлении «гаражной амнистии» и расширении перечня целей благотворительной деятельности.

Итоговое заседание восьмого созыва, на котором депутаты подведут итоги пятилетней работы, запланировано на 27 июля.

Выборы в IX созыв Госдумы будут проходить три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.