Политолог Рар: экс-канцлера ФРГ Шрёдера нужно выдвинуть на премию мира Толстого

Экс-канцлера Германии Герхарда Фрица Курта Шрёдера следует выдвинуть на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с ТАСС.

По его словам, Шрёдер способен стать неформальным посредником в диалоге между Россией и Евросоюзом по вопросам Украины.

«Именно Шрёдер способен выступить тем неформальным посредником, который поможет сдвинуть процесс. Его активное участие в качестве посредника рассматривается как попытка возобновить диалог, который сегодня практически заморожен», — отметил политолог.

Также политический аналитик добавил, что Шрёдер поддерживает конструктивные отношения, а также выступает за развитие гуманитарных и экономических связей между Россией и Германией.

В мае президент России Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шрёдер руководил Германией в 1998–2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 год. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шрёдер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее в Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы.