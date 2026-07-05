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Политика

В МИД России заявили, что Зеленскому не нужны украинцы

Захарова заявила, что Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне отказа Украины прекратить атаки на Константиновку Донецкой народной республики заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны украинцы. Об этом сообщает РИА Новости

«Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые», — сказала дипломат.

30 июня бывший помощник президента Украины Владимира Леонида Кучмы Олег Соскин, заявил что украинский президент должен признать провал своей политики и подать в отставку. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее в Госдуме назвали условие для возобновления переговоров по Украине.

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