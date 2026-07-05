Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Times заявил, что переговоры России и Украины зашли в тупик, а смещение внимания на Иран в последнее время не способствовало урегулированию конфликта.

По словам политика, между Москвой и Киевом все еще есть «непримиримые разногласия» по поводу территории и нацбезопасности.

По словам Вэнса, когда он впервые занялся эти конфликтом, ему показалось очевидным на фоне распространения дронов и технических средств наблюдения, что Украине имело смысл «укрепиться и измотать» противника, а не начинать дорогостоящие наступательные операции с целью возвращения территорий.

«Практически весь западный мир, включая президента [США Джо] Байдена, [летом 2023 года] подтолкнул украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — заявил вице-президент.

До этого бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, так как президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы. Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для удара в Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю. Для успеха этого замысла требовались масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность.

Ранее Зеленский признал нехватку ракет для ЗРК Patriot.