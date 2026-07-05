Европа должна извиниться перед Россией за свою политику. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал на своей странице в социальной сети X.

Он подверг критике намерение верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ввести очередной пакет санкций против Москвы. Финский политик выразил недоумение, почему руководить европейской дипломатией должен представитель Эстонии с населением 1,33 млн. По словам Мемы, сейчас Европа должна принести извинения России и работать над поиском дипломатического решения украинского конфликта.

Политик отметил, что попытка Европы с помощью Украины добиться победы над Россией потерпела неудачу.

2 июля издание Politico сообщило, что в Европейской службе внешних связей (EEAS), которую возглавляет Каллас, становится все больше разногласий. Сотрудники службы жалуются на внутренние противоречия в ведомстве, снижение морального духа, растущую критику эффективности органа и на конфликт между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Каллас захотела расширить санкции против России.