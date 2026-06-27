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Политика

Премьер Словакии Фицо ответил на вопрос о военной помощи Украине

Фицо: Словакия не будет присоединяться к европейской военной помощи Украине
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Словакия не станет присоединяться к европейской военной помощи Украине, поскольку поставки оружия и финансирование его закупок лишь продлевают конфликт. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в подкасте «Субботние диалоги» на радио STVR.

«Я буду вести переговоры, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины», — пообещал глава словацкого правительства, отвечая на вопрос ведущего о возможном участии страны в этой инициативе.

Он уточнил, что делегацию страны на саммите НАТО в Анкаре будет возглавлять президент Словакии Петер Пеллегрини.

На днях Фицо заявлял, что ЕС должен поддерживать мирные инициативы по урегулированию конфликта дипломатическим путем, а не давать одной из сторон ресурсы для продолжения боевых действий.

Он также сообщал, что Словакия не намерена участвовать в предоставлении Киеву кредита на €70 млрд, но готова оказывать Украине гуманитарную помощь, не связанную со снабжением ВСУ оружием и боеприпасами.

Ранее Фицо заявил, что не упустит «ни одной возможности» диалога с Путиным.

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