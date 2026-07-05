Нетаньяху: у Израиля, кроме США, есть другие друзья

Нетаньяху заявил, что Израиль, кроме США, поддерживают и другие страны

Израиль поддерживают не только США, заявил в эфире Fox News премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Политик назвал американского президента Дональда Трампа величайшим другом из всех глав Белого дома, который был у Израиля.

«У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 миллиарда человек. Там у нас огромная поддержка», — сказал Нетаньяху.

Так премьер-министр отреагировал на слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса, назвавшего США единственным могущественным союзником Израиля в мире. Нетаньяху сообщил, что относится к представителю администрации Трампа с уважением, но это не означает, что он полностью с ним согласен.

До этого Трамп сказал в интервью, что «очень хорошо ладит» с израильским премьером. По словам американского лидера, глава правительства Израиля не оспаривает главенствующую роль Вашингтона в международных вопросах. Трамп добавил, что Нетаньяху «понимает, кто тут босс».

Ранее СМИ узнали, что отношения Трампа и Нетаньяху ухудшились.