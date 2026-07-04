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Политика

«Понимает, кто тут босс»: Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху

Трамп заявил, что хорошо ладит с Нетаньяху
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью новостному изданию Axios, что «очень хорошо ладит» с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По словам американского лидера, глава правительства Израиля не оспаривает главенствующую роль Вашингтона в международных вопросах.

«Он (Нетаньяху. — «Газета.Ru») понимает, кто из нас тут босс», — сказал Трамп.

Он добавил, что премьер-министр просил его о встрече. Она может состояться после саммита НАТО на будущей неделе.

В июне газета The Wall Street Journal написала, что отношения Трампа и Нетаньяху в последнее время обострились. Основной причиной разногласий американского и израильского лидеров стала разница во взглядах на завершение конфликта в Иране. Вашингтон стремился к заключению мирного соглашения, тогда как Тель-Авив желал продолжить военную операцию.

Ранее Трамп назвал себя лучшим президентом в истории Израиля.

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