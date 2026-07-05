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Политика

В США заявили о возможном приходе «коммунистов» к власти

Майк Джонсон: республиканцам на выборах противостоят коммунисты и марксисты
J. Scott Applewhite/AP

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил обеспокоенность по поводу возможного прихода «коммунистов» к власти в стране в результате выборов. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.

«В нынешних выборах мы уже не просто обсуждаем здравый смысл против безумия. Это борьба здравого смысла против коммунизма, и всем нам следует обратить на это внимание», — отметил Джонсон.

Он указал, что республиканцам противостоят «марксисты, коммунисты и социалисты», и хотя демократы осознают эту угрозу, они не могут предпринять никаких действий.

«Это угроза, с которой мы ранее не сталкивались в нашей избирательной системе. Варвары стоят у ворот», — добавил он.

В конце июня глава Белого дома подверг критике избирательную систему США, сравнив страну с государствами третьего мира. В связи с этим американский лидер призвал своих однопартийцев в Сенате ускорить утверждение законопроекта, который вводит обязательное предъявление документов, подтверждающих гражданство США, для участия в выборах.

Ранее в КПРФ прокомментировали заявление Трампа о коммунизме как смертельном враге США.

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