В КПРФ ответили на слова Трампа о том, что коммунизм — смертельный враг США

Зюганов назвал Трампа бандитом без мозгов после его слов о коммунистах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал американского президента Дональда Трампа бандитом без мозгов после его слов о том, что коммунизм является смертельным врагом США. Свое мнение политик высказал в интервью изданию «Подъём».

Трамп в речи по случаю Дня независимости США назвал коммунизм «смертельной угрозой американской свободе» и «величайшей угрозой из всех, включая Первую и Вторую мировые войны, удар японской армии по Перл-Харбору и теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

По мнению Зюганова, нападки Трампа связаны с тем, что США считают главной угрозой Китай, а для того, чтобы уничтожить китайское государство, они решили начать с компартии и коммунистов.

Глава КПРФ назвал республиканца «образцом торгаша, для которого не существует ни нравственных ценностей, ни законов, ни уставов».

По словам Зюганова, у Трампа нет ни мозгов, ни совести, он привык «карманы набивать за счет ограбления других и угроз, которыми он без конца занимается, стуча кулаком по планете».

Ранее в США объяснили, почему Трамп не сдержал обещания восстановить отношения с Россией.