Медведев: у США нет права навязывать свою волю другим странам

Достигнув 250-летия, США не стали ни примером для подражания, ни «империей зла». С таким заявлением выступил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или «империя зла»? На мой взгляд, ни то ни другое», — высказался Медведев.

Он подчеркнул, что большинство стран мира согласны с тем, что Соединенные Штаты не имеют права принимать решения от имени других. Каждое государство, уверен зампред Совбеза, независимо от его размера, должно иметь возможность самостоятельно решать свои проблемы.

По словам Медведева, у США и администрации Белого дома нет оснований навязывать свою волю другим странам — им стоит сначала разобраться с внутренними проблемами.

«Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», — подчеркнул он.

4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных проблем.

Ранее Медведев заявил, что Иран не проиграл войну США.