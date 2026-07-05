Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Политика

Медведев призвал США разобраться с «бардаком в своем доме»

Медведев: у США нет права навязывать свою волю другим странам
Екатерина Штукина/РИА Новости

Достигнув 250-летия, США не стали ни примером для подражания, ни «империей зла». С таким заявлением выступил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или «империя зла»? На мой взгляд, ни то ни другое», — высказался Медведев.

Он подчеркнул, что большинство стран мира согласны с тем, что Соединенные Штаты не имеют права принимать решения от имени других. Каждое государство, уверен зампред Совбеза, независимо от его размера, должно иметь возможность самостоятельно решать свои проблемы.

По словам Медведева, у США и администрации Белого дома нет оснований навязывать свою волю другим странам — им стоит сначала разобраться с внутренними проблемами.

«Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», — подчеркнул он.

4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных проблем.

Ранее Медведев заявил, что Иран не проиграл войну США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 5 июля. Блэкаут в городах Крыма, увеличение отпуска для россиян с детьми и «огуречные» дожди
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!