Медведев заявил, что Иран не проиграл войну США

Медведев: после заключения сделки ясно, что Тегеран не проиграл Вашингтону

Несмотря на разрушительные удары США и убийство главы иранского государства, Тегеран не проиграл войну Вашингтону. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — написал он.

При этом политик отметил, что третий участник — Израиль — не получил желаемого, поэтому продолжит мстить вне зависимости от заверений и указов Трампа. Медведев обратил внимание, что вся политика Нетаньяху держится на войне, а значит прекращать он ее не будет.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании. Издание Al Arabiya писало, что оно предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, отказ Ирана от производства ядерного оружия, снятие американских санкций с Ирана и разработку финального соглашения в течение 60 дней.

До этого Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Ранее Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии.