Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Лавров поздравил США с 250-летием независимости

Лавров: РФ и США способны находить эффективные решения общемировых проблем
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем. Документ опубликован на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнил, что в годы борьбы за независимость от Великобритании в конце XVIII века и в период Гражданской войны во второй половине XIX века Россия оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности. По словам Лаврова, союзничество США и России во время Второй мировой войны (!939 — 1945 годы) по сей день служит напоминанием решимости обеих стран бороться с фашизмом, нацизмом и идеологией национальной исключительности.

«Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела <...> Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем», — написал глава МИД РФ.

Лавров также поздравил американский народ с праздников, пожелал ему мира и благополучия.

День независимости США — главный национальный праздник, ежегодно отмечаемый 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Исторический документ провозгласил отделение 13 колоний от Великобритании и рождение нового суверенного государства.

Ранее в Британии обнаружили редчайший экземпляр Декларации независимости США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!