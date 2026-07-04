Лавров поздравил США с 250-летием независимости

Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем. Документ опубликован на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнил, что в годы борьбы за независимость от Великобритании в конце XVIII века и в период Гражданской войны во второй половине XIX века Россия оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности. По словам Лаврова, союзничество США и России во время Второй мировой войны (!939 — 1945 годы) по сей день служит напоминанием решимости обеих стран бороться с фашизмом, нацизмом и идеологией национальной исключительности.

«Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела <...> Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем», — написал глава МИД РФ.

Лавров также поздравил американский народ с праздников, пожелал ему мира и благополучия.

День независимости США — главный национальный праздник, ежегодно отмечаемый 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Исторический документ провозгласил отделение 13 колоний от Великобритании и рождение нового суверенного государства.

Ранее в Британии обнаружили редчайший экземпляр Декларации независимости США.