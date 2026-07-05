Экс-генсек НАТО похвалил Германию за превращение в военную державу

Германия превращается в военную державу и может начать играть более важную роль в НАТО. Таким мнением поделился бывший генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Он отметил, что еще сравнительно недавно Германия занимала четвертое место среди стран НАТО по доле оборонных расходов от ВВП — после США, Великобритании и Франции.

«Сейчас ситуация кардинально изменилась. Германия находится в процессе превращения в значительную военную державу», — констатировал Столтенберг.

По его словам, «решающую роль в этой трансформации» сыграл министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Я очень это приветствую», — поделился бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Он признал, что европейским странам НАТО надо было гораздо раньше начинать наращивание инвестиций в свою оборону и «больше сделать для Украины».

Столтенберг заявил, что на посту генсека военного блока предпринимал немало усилий, чтобы убедить союзников увеличить оборонные расходы.

«Мы увидели значительное увеличение расходов на оборону, в том числе и в Германии. Но, конечно, все это могло произойти быстрее», — посетовал экс-генсек НАТО.

При этом он напомнил, что основной принцип альянса — «смотреть не в прошлое, а в будущее».

Накануне Писториус заявил в интервью газете Bild, что Германия станет крупнейшим среди стран НАТО военным спонсором для Украины. По его словам, Берлин внесет наибольший вклад в программу поддержки Киева, которая сейчас обсуждается участниками альянса.

Ранее стало известно, какой процент ВВП Германия тратит на Украину.