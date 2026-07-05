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Политика

В Турции назвали темы июльского саммита НАТО в Анкаре

Украина и угрозы для Евроатлантики попали в повестку саммита НАТО в Анкаре
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

В Турции назвали темы саммита предстоящего саммита НАТО, который состоится в Анкаре через несколько дней. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Как рассказал глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран, в числе основных тем саммита — меры для укрепления НАТО «в области сдерживания и защиты» и шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону.

Собравшиеся также обменяются мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евроатлантического региона, отметил Дуран.

Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Украине и недавние события на южном фланге НАТО, указал дипломат.

Заседание НАТО на уровне глав государств и правительств стран-союзников состоится 8 июля. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой встретят глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине. Турецкий лидер также проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций стран НАТО.

По информации управления, всего в саммите примут участие главы и правительства 32 стран, в том числе главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Ранее генсек НАТО назвал главную тему саммита альянса в Турции.

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